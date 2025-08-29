Epic Games Store раздает Machinarium и еще одну игру

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стали доступны сразу две игры: инди-квест Machinarium от чешской студии Amanita Design и мультиплеерная гоночная аркада Make Way. Они доступны на главной странице в разделе «Бесплатные игры».

Выпущенная в 2009 году игра Machinarium зарекомендовала себя как один из наиболее успешных продуктов жанра графических квестов. Проект независимой студии Amanita Design получил признание как со стороны критиков (средний рейтинг на Metacritic — 85/100), так и со стороны игроков: в Steam около 15 тыс. отзывов, 95% из которых положительные.

Сюжет строится вокруг робота Йозефа, которому предстоит пройти путь от свалки до мегаполиса, чтобы спасти подругу. Проект отличают визуально насыщенный дизайн, оригинальные головоломки и элементы логических мини-игр.

Вторая игра — Make Way — представляет собой соревновательную многопользовательскую аркаду, ориентированную на создание и прохождение динамических трасс. Пользователи могут самостоятельно проектировать уровни, использовать бонусы и применять арсенал спецсредств для взаимодействия с оппонентами. Make Way получила 83 балла на Metacritic, а в Steam у проекта очень положительные отзывы.

