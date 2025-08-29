Valve выпустит Steam Deck 2 лишь в 2028 году

Valve, судя по свежим слухам, выпустит Steam Deck 2 только в 2028 году.

Этой датой поделился известный инсайдер KeplerL2 на форуме NeoGAF, подтвердив ожидания, что обновление консоли произойдет не раньше конца десятилетия.

Утечка совпадает с заявлениями дизайнера Valve Лоуренса Янга, который еще в 2023 году отмечал: компания планирует заняться преемником Deck лишь после релиза OLED-версии и новый девайс получит «настоящий скачок в мощности».

При этом Valve не спешит: текущая модель остается востребованной, а сама компания, в отличие от неудачных экспериментов со Steam Machines или Steam Controller, явно настроена развивать платформу долго.

Оригинальный Steam Deck вышел в 2022 году. Он построен на кастомном APU AMD Aerith (Zen 2 + RDNA 2), поддерживает SteamOS и Proton для запуска Windows-игр, а также может работать как полноценный мини-ПК при подключении к монитору или ТВ.