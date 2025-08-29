Что грозит Xolidayboy за плагиат музыки к игре «Экспедиция 33»

Фанаты компьютерной игры «Экспедиция 33» заподозрили в плагиате бывшего тиктокера и российского музыканта Xolidayboy. Певец недавно выпустил трек «Между строчек», который сразу стал популярным у аудитории. Однако некоторым слушателям мотив песни напомнил композицию Lumière, которая является саундтреком к игре «Экспедиция 33». Зарубежные геймеры также расслышали сходство и призвали дизлайкать песню и писать о плагиате в комментариях под постами российского артиста. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, какое наказание грозит Xolidayboy за плагиат, учитывая, что игру разработала французская студия.

© кадр из игры

По словам эксперта, в качестве меры наказания за плагиат артисту может грозить уголовная ответственность.

— За плагиат или нарушение авторских прав в России предусмотрена разная ответственность: гражданская, административная и уголовная. Это зависит от характера нарушения и тяжести последствий. Наказание регулируют статьи 1301 ГК РФ и 146 УК РФ, — говорит она.

Специалист объяснила, что автор вправе требовать от нарушителя компенсацию:

от 10 тысяч до пяти миллионов рублей (размер определяет суд);двукратную стоимость контрафактных экземпляров произведения; двукратную стоимость права использования произведения (рассчитывается исходя из стоимости лицензии, которую автор выдавал нарушителю).

— Если автор решит, что его права нарушены, он также может потребовать компенсацию морального вреда, упущенной выгоды, оплаты судебных расходов и затраты на юристов, — сказала собеседница «ВМ».

В случае если правами владеет иностранная компания, она может подать в суд в России и в случае выигрыша получить компенсацию только через российское представительство, добавила юрист.

— Если представителей и налоговых агентов на территории РФ нет, то компенсацию она вряд ли сможет получить, даже если выиграет все инстанции процесса, — заключила Рудакова.

Часто звезды отечественного шоу-бизнеса используют мотивы зарубежных композиций, чтобы вдохновиться или создать новый хит. Многие привыкли, что российские звезды заимствуют мелодии у западных коллег, но бывали и случаи, обернувшиеся скандалом. О них рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.