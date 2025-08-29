Авторы Phoenix Point выпустили Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids

Джулиан Голлоп (создатель X-COM) и Snapshot Games напомнили о выходе Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids на PC, PS5 и Xbox Series. Это гибрид экшена от третьего лица и стратегии.

© кадр из игры

Проходить кампанию можно в одиночку или в «коопе» — за одним экраном или онлайн. Есть режимы PvP — 1-на-1 и 2-на-2. Мультиплеер кроссплатформенный. С каждой копией идет Friend’s Pass — можно позвать товарища бесплатно присоединиться к кампании в онлайн-«коопе» или соревновательному мультиплееру.

