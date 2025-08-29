Игра якутских разработчиков Soulbind: Tales of the Underworld выйдет на консолях

Игра Soulbind: Tales of the Underworld, родом из Якутии, дебютирует на платформах PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Этот релиз знаменует собой первый случай, когда якутский проект получает всемирное распространение на всех актуальных игровых консолях.

© кадр из игры

Информацию об этом распространил пресс-центр Якутии в Москве, как сообщает EastRussia. В основе сюжетной линии и общей атмосферы игры лежат якутские мифы и предания. Центральный персонаж – таинственный скелет, совершающий странствия по мрачным фэнтезийным мирам. Музыкальное сопровождение к игре создано якутской рок-группой под названием «103».

Создатели игры делают упор на культурную ценность своего творения, подчеркивая его роль в поддержании и продвижении якутской культуры. Главная задача этого начинания – используя современные интерактивные технологии, познакомить широкую публику с богатством якутского фольклора и эпического наследия.

Коллектив Rubedo Games был сформирован в июле 2022 года и состоит из опытных профессионалов, ранее работавших в компании Mytona.