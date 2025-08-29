Онлайн российских стримеров на Twitch упал в несколько раз

Российские стримеры на Twitch столкнулись с резким падением просмотров на трансляциях. Спад аудитории произошёл после заявления платформы о борьбе с ботами, которые имитируют живых зрителей.

© Чемпионат.com

Так, у Братишкина вчера, 27 августа, было около 6,4 тыс. зрителей (обычно от 12 тыс.), у SASAVOT — 6 тыс. (в среднем 15-16 тыс.). Nix собрал всего 1,5 тыс. зрителей, а те, кого смотрят по 2-3 тыс., набирали по 500-700.

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси в июле заявил, что платформа активно борется с ботами. Разработчики изменили исходный код, чтобы блокировать скрипты по накрутке просмотров. После этого у англоязычных топ-стримеров резко просела статистика.