Как открыть мини-игру Guy Savage в Metal Gear Solid Delta: гайд

В ремейк Snake Eater переехали практически все пасхалки из оригинальной версии игры для PS2, включая Guy Savage — скрытую мини-игру, посвященную охоте на Дракулу. Портал gamerant.com рассказал, как получить к ней доступ.

© Steam

Для того, чтобы открыть мини-игру, нужно дойти до момента, когда Снейк окажется в тюремной камере в Грозном Граде, сразу после важной сцены с полковником Волгиным. Попав в камеру, сохранитесь, вызвав Пара-медика по частоте 140,96. Если вы все сделали правильно, то Пара-медик заговорит о Ренфилде и вампире Дракуле. После этого останется лишь выйти в главное меню и загрузить только что созданное сохранение — вы сразу попадете в мини-игру.

Реиграбельную версию мини-игры можно открыть, пройдя сюжетную кампанию игры целиком — по завершению сюжета Snake Eater опция запуска Guy Savage появится в главном меню. В этой версии мини-игры не будет ограничения по времени, а также появятся новые сцены, поэтому она отличается от оригинальной. Геймплей тоже совсем не похож на Metal Gear Solid.