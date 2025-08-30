Подсказки по прохождению Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater для множества игроков станет первым знакомством с серией Metal Gear Solid, и с непривычки игра может показаться слишком уж запутанной и перегруженной механиками. Не проблема — портал gamerant.com поделился полезными подсказками по прохождению для новичков.

© Steam

Держите индекс камуфляжа высоким

Индекс камуфляжа — важная механика в Snake Eater, позволяющая игрокам сливаться с окружением с помощью различных камуфляжных узоров и лицевой краски. Напротив каждого предмета на вкладке камуфляжа есть цифра и знак — плюс или минус. Они означают, насколько незаметным игрок будет, если применит тот или иной камуфляж: чем выше номер, тем сложнее врагам заметить Снейка, особенно если он лежит на земле. Периодически проверяйте индекс и меняйте маскировочный узор в зависимости от окружающих объектов, будь то камни, деревья, высокая трава или грязь.

Отвлекайте врагов бросками предметов

Иногда патрули слишком упрямы, чтобы отклоняться с заданного пути, и заманить их в ловушку бывает тяжело. Для этого врагов можно отвлечь точечным броском предмета: если экипировать предметы пищи в слоты для снаряжения, их можно бросить, и враг, услышавший звук, отвлечется. А если враг голодный, то он тут же начнет есть еду, и у игрока будет еще больше времени.

Не забывайте есть и лечиться

Здоровье и выносливость Снейка имеют собственные индикаторы. Первый можно пополнить лечением, а второй — с помощью еды. Оба параметра требуют внимания, и после каждой стычки с врагами или сражения против боссов стоит возвращаться в меню, чтобы изучить их состояние. Постарайтесь никогда не морить Снейка голодом: иначе урчание его пустого желудка будет привлекать врагов. К тому же, помимо сытости, еда восполняет выносливость, что позволит красться мимо врагов различными путями. В Snake Eater еду можно найти повсюду — если приспичит, никто не запрещает охотиться на крыс или ловить змей.

Исследуйте уровни

Хотя джунгли не выглядят как локация, полная ценного лута, на практике на уровнях полно стоящих находок — от оружия до расходных предметов. Игра не дает строгий указатель, подсказывающий, куда идти, но в каждой локации Snake Eater есть, что найти. Не торопитесь сразу отправляться по основному заданию — отвлекитесь, и, может, вы найдете коробку для скрытных маневров, или очки ночного видения.

Переключайтесь на вид от первого лица при стрельбе

У большинства оружий есть падение снарядов, что довольно важно, поскольку из пистолета-транквилизатора обязательно нужно попадать в голову. Если вы хотите стрелять как можно точнее, чтобы попадать в уязвимые точки врагов, обязательно переключайтесь на вид от первого лица. Так выстрела будут гораздо более меткими.

Глушители — расходные предметы, но их легко найти

Скрытность — важнейшая составляющая миссии Снейка. Чтобы не привлекать внимание врагов и не вызвать тревогу, которая наводнит локацию подкреплениями, противников нужно устранять скрытно. Для этого и нужны глушители — не забывайте накрутить их на оружие перед тем, как ввязываться в бой. И помните: хотя глушители расходуются, как ресурсы, их можно найти повсюду. Поэтому не бойтесь потратить один, чтобы выкрутиться из сложной ситуации.