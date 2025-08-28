Для волос персонажа в Pragmata специально дорабатывали движок

Создатели Pragmata обращались к команде, которая работает над движком RE Engine, чтобы улучшить волосы персонажа.

© кадр из игры

Геймдиректор Pragmata Наото Ояма отметил, что длинные волосы девушки-андроида Дианы стали одной из деталей, из-за которых пришлось дорабатывать RE Engine.

«В прошлых играх мы использовали технологию для создания более коротких волос, но длинные волосы, которые вы видите у Дианы, — это то, что мы наконец-то смогли сделать с помощью Pragmata. Команда RE Engine помогла нам в этом», — рассказал Ояма.

Журналист VGC уточнил: значит ли это, что в будущих Resident Evil появятся длинноволосые зомби?. Ояма в ответ посмеялся.

Релиз Pragmata запланирован на 2026 год для PC, PS5 и Xbox Series. Игра расскажет историю инженера Хью и андроида по имени Диана, которые застряли на безлюдной исследовательской станции.

Геймплей, по словам разработчиков, будет сочетать в себе элементы головоломки и экшена, а на успех повлияют правильно выбранное оружие и тактика.

На gamescom демо игры сравнили на PC и PS5.