Облачный гейминг станет доступен для более дешевых подписок Xbox Game Pass
Облачный сервис Xbox Cloud Gaming станет доступнее. Пользоваться им смогут подписчики не самого дорогого тарифа Game Pass.
Компания Microsoft объявила, что пока нововведения тестируют в рамках программы Xbox Insiders. Подписчики планов Core и Standard уже могут воспользоваться облачным сервисом для игр из Game Pass и своей библиотеки. Xbox Cloud Gaming позволяет запускать их на любом устройстве без установки. Ранее такая функция была доступна только подписчикам Ultimate.
Также участники программы Xbox Insiders с тарифами Core и Standard получат доступ к некоторым версиям игр на PC.
Напомним, что библиотеку Game Pass в августе пополнили семь игр, в числе которых есть Dragon Age: The Veilguard и новинка, шутер Void/Breaker.
Также сообщалось, что на релизе подписчикам сервиса сразу станут доступны Deep Rock Galactic: Survivor и PowerWash Simulator 2.