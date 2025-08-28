Облачный гейминг станет доступен для более дешевых подписок Xbox Game Pass

Облачный сервис Xbox Cloud Gaming станет доступнее. Пользоваться им смогут подписчики не самого дорогого тарифа Game Pass.

© постер Game Pass

Компания Microsoft объявила, что пока нововведения тестируют в рамках программы Xbox Insiders. Подписчики планов Core и Standard уже могут воспользоваться облачным сервисом для игр из Game Pass и своей библиотеки. Xbox Cloud Gaming позволяет запускать их на любом устройстве без установки. Ранее такая функция была доступна только подписчикам Ultimate.

Также участники программы Xbox Insiders с тарифами Core и Standard получат доступ к некоторым версиям игр на PC.

Напомним, что библиотеку Game Pass в августе пополнили семь игр, в числе которых есть Dragon Age: The Veilguard и новинка, шутер Void/Breaker.

Также сообщалось, что на релизе подписчикам сервиса сразу станут доступны Deep Rock Galactic: Survivor и PowerWash Simulator 2.