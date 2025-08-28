Epic Games переложила вину за проблемы с Unreal Engine 5 на разработчиков

Глава Epic Games Тим Суини заявил, что проблемы с движком Unreal Engine 5 возникают, потому что разработчики не до конца понимают, как им пользоваться.

© кадр из трейлера

«Основная причина — порядок разработки. Многие студии сначала создают игру для топового оборудования, а оптимизацию и тестирование на устройствах с низкими характеристиками оставляют на потом. В идеале оптимизацию нужно начинать как можно раньше — до создания полного контента», — сказал Суини.

По его словам, сейчас Epic Games дорабатывают движок и делают так, чтобы тестирование на всех этапах стало доступнее. Кроме того, по его словам, специалисты компании всегда могут помочь разработчикам. Суини заявил, что спустя долгие годы проблемы на уровне самого Unreal Engine 5 почти невозможны и студиям нужно просто учиться работать с этим инструментом.

Ранее сообщалось, что Ubisoft может делать новую Ghost Recon на Unreal Engine 5. Пока это только инсайд, и официально информация не подтверждена.