Авторы LEGO Batman перечислили заимствования из Batman: Arkham

Анонс LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight на церемонии открытия gamescom 2025 смог удивить всех игроков — в мир пластиковых кубиков перенесли многие механики из знаменитой серии Batman: Arkham. Стратегический директор студии TT Games Джонатан Смит не скрывает, что супергеройские боевики за авторством Rocksteady стали главным источником вдохновения для разработчиков.

© кадр из игры

«Когда мы думаем о том, чтобы воплотить Бэтмена в качестве персонажа видеоигр сегодня, нас, конечно, вдохновляет работа, которая изменила жизнь поколений. Работа, которую наши друзья и коллеги из Rocksteady Studios так блестяще выполнили в серии Arkham», — рассказал Смит.

По мнению Смита, философия Batman: Arkham строится на нескольких столпах — чувстве окружения врагами, плавных комбинациях в бою, контратаках и «тейкдаунах», которые позволяют устранить противника одной атакой. Всё это захотели реализовать авторы LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Однако TT Games не стала лениво копировать знаменитую серию.

У Legacy of the Dark Knight есть собственное видение, доступное для более юных игроков — причудливость кубиков LEGO. Элементы конструктора также привнесли в гаджеты (которые будут уникальными у каждого из играбельных героев).

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 в 2026 году. Грядущая новинка уже попала в список желаемого десятков тысяч игроков.