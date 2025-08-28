Портативная PlayStation 6 может получить док-станцию в духе Switch 2

Блогер Moore’s Law Is Dead, известный по достоверным утечкам о PlayStation 5 Pro, выпустил свежее видео о будущих железных новинках Sony, включая PlayStation 6 и наследницу PSP (портативная PS6). И о последней появилась неожиданная информация — консоль якобы получит режим работы в док-станции, который есть у Nintendo Switch.

© кадр из игры

По словам блогера, информация получена из документации с подробным описанием спецификаций PlayStation 6 и даже запланированным окном выхода на рынок — осень 2027 года. Подключение портативной версии к док-станции напрямую повлияет на производительность — консоль будет работать на частоте 1,65 ГГц, тогда как портативный режим обеспечит 1,20 ГГц.

Вердикт Moore’s Law Is Dead таков — при подключении к док-станции портативная PlayStation 6 будет работать на уровне PlayStation 5 или даже лучше. Также блогер проанализировал известные характеристики и предположил, что устройство будут продавать в диапазоне от 399 до 499 долларов. Старшая версия (домашняя) может продаваться начиная от 549 долларов, но потенциально цена дойдёт до 699 долларов.

В целом же блогер считает, что Sony не хочет создавать ощущения «взвинчивания цен до небес». Также более дешёвая версия PlayStation 6 может переманить к себе обширную аудиторию, которая до сих пор активно пользуется PlayStation 4 — якобы это одна из главных целей Sony.