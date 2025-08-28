Авторы хоррора Halloween рассказали об уникальном геймплее

Дизайн-директор хоррора Halloween (2026), анонсированного в рамках Future Games Show, пообщался с журналистами и раскрыл больше деталей о грядущей игре. Джордан Мэтьюсон подтверждает — в отличие от той же Friday the 13th: The Game, которую также создавала студия IllFonic, в будущей новинке появится полноценный сюжетный режим.

© кадр из игры

Его создают совместно с разработчиками из Pollard Studio, известными по психологическому триллеру Karma: The Dark World. В Halloween одиночная кампания должна не только предоставить поклонникам франшизы больше «сюжетных и исследовательских» компонентов, но и показать совершенно иной взгляд на хоррор-песочницы.

Также игра сможет выделиться своим антуражем, ведь события происходят в хэллоуинскую ночь 1978 года в провинциальном городке Хэддонфилд. Декорации, персонажи, одежда — всё выдержано в духе времени. Причём карты, доступные для игры, ожидаются самыми разными как по антуражу, так и по размерам и даже типам геймплея.

«В Хэддонфилде есть ещё много интересного, что вы видели на протяжении всего [оригинального] фильма, и мы будем исследовать его и следить за тем, чтобы карты были разных типов, разных размеров и для разных стилей игры. Когда вы будете осваиваться на этих разных картах, то будете получать уникальные впечатления», — заявил разработчик.

Карты — это важная составляющая философии хоррор-песочницы. Дело в том, что на локациях будет симуляция жизни — простые NPC занимаются своими делами и даже не догадываются, что по округе ходит кровожадный Бугимен. Ассиметричные матчи в многопользовательском режиме завязаны как раз на том, чтобы остановить игрока-маньяка. Причём ему стоит совершать убийства скрытно, ведь горожане могут обратиться в полицию — тогда на карте появятся патрули, которые будут тщательно обследовать каждый уголок.

Игроки-выжившие в Halloween действительно не будут жертвами. Они смогут использовать подручные предметы и оружия для борьбы с маньяком, поэтому главной целью станут не прятки от Бугимена, а защита мирных граждан-NPC. Например, нужно постараться убедить их покинуть дома или снаряжать оружием.

«Обе стороны действуют очень скрытно, так как Майкл, конечно, не хочет, чтобы его видели, и у него более методичный подход. Игроки-гражданские, очевидно, стараются не попадаться маньяку на глаза, пока у них не появятся средства для борьбы с ним», — объяснил дизайн-директор.

Геймплей за Майкла Майерса — отдельная тема. Игра основана на оригинальном фильме, который показал наиболее реалистичное воплощение маньяка без сверхъестественных способностей. Разработчики постарались сделать так, чтобы игроки в роли Бугимена получили «действительно интересный, весёлый и впечатляющий опыт».

Релиз Halloween состоится в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В данный момент геймплей новинки ещё не показывали.