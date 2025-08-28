Konami хочет зарегистрировать в России товарный знак Silent Hill

Японский разработчик видеоигр Konami подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) документ на регистрацию торговой марки Silent Hill, культовой серии в жанре survival-horror. Информация об этом появилась в реестре ведомства.

Соответствующая документация, поступившая из Японии, была оформлена 26 августа 2025 года. Регистрация охватывает три класса (№ 9, 28, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). К ним относятся компьютерные программы, программное обеспечение, видео- и аудиозаписи, игры для различных платформ (аркадные автоматы, приставки, настольные и карточные), а также предоставление онлайн-сервисов.

Примечательно, что Konami уже является правообладателем одной торговой марки Silent Hill в России с декабря 2008 года. Срок действия текущего исключительного права истекает 28 декабря 2027 года. Подача новой заявки может свидетельствовать о планах компании по обновлению защиты своей интеллектуальной собственности или запуску новых проектов в рамках франшизы.

Konami, основанная в Осаке в 1969 году, изначально занималась ремонтом музыкальных автоматов, а затем стала одним из ведущих мировых разработчиков и издателей видеоигр, известных по таким сериям, как Metal Gear, Castlevania и, конечно, Silent Hill.

Франшиза Silent Hill, представляющая собой культовую серию survival-horror, включает семь основных частей, многочисленные ремейки, спин-оффы и даже несколько экранизаций. Она завоевала огромную популярность и признана одной из самых значимых в жанре хорроров.

