Гайд по книжному циклу «Ведьмак»: что нужно знать о книгах Сапковского

Мир «Ведьмака» на пике популярности, особенно в свете полноценного анонса четвертой части игровой серии CD Projekt Red. На случай, если вы до сих пор не читали книжный первоисточник, портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о цикле книг Анджея Сапковского.

Порядок чтения книг

«Последнее желание» «Меч предназначения» «Сезон гроз» (опционально) «Кровь эльфов» «Час презрения» «Крещение огнем» «Башня Ласточки» «Владычица Озера»

«Последнее желание» — вторая опубликованная книга из цикла, но именно она хронологически выступает началом приключений Геральта.

«Последнее желание» представляет мир «Веьмака» таким, каким мы знаем его по сериалу и играм. Геральт и его роль ведьмака, его мнение о монстрах и ведьмачий кодекс, его дружба с бардом Лютиком и начало отношений с волшебницей Йеннифэр. В книгу входят одни из лучших историй о ведьмаке — битва со стрыгой, инцидет, из-за которого он получил прозвище «мясник из Блавикена», и переговоры с королевой Каланте. А заканчивается книга рассказом «Последнее желание» — моментом встречи Геральта и Йеннифэр.

«Меч предназначения» изучает моральный кодекс Геральта ближе, и рассказывает о нескольких поручениях, в которых он отказывается убивать определенных монстров или защищает их. Книга демонстрирует развитие турбулентного романа Геральта и Йеннифэр, а также впервые представляет юную Цири. Если вы так и не смогли разобраться во временных ветках первого сезона сериала Netflix, то «Последнее желание» и «Меч предназначения» расставляют все по полочкам.

Последняя история в «Мече предназначения» совпадает с финалом первого сезона сериала и обрисовывает политические события, которые произойдут в следующих книгах. После этого оставшиеся пять романов можно читать в порядке их выхода.

Наиболее свежая книга, «Сезон штормов», разворачивается между событиями «Последнего желания». Ее можно прочитать третьей, перед тем, как браться за полноценные романы, но есть смысл оставить ее на потом. Хоть это и не критично, в «Сезоне штормов» есть маленькое камео персонажа, которое раскрывается немного иначе, если вы уже прочли «Владычицу Озера».

Стоит ли читать книги тем, кто проходил игры?

Да, более чем. Книжный цикл «Ведьмак» полон сложных политических сюжетов, интриг, предательств, магии и любви. Они понравятся не только поклонникам фэнтези; приключения Геральта вполне доступны всем, кто просто хочет почитать хорошую литературу. К тому же, после чтения вы сможете участвовать в бесконечных дебатах «книги против сериала против игр» с более осмысленной позицией.

Книги предоставляют более полную картину мира «Ведьмака», получше прорабатывают второстепенных персонажей и укрепляют связь между читателем и лором. И хотя человек, прошедший все игры про Геральта, уже будет примерно знать сюжет, книжный цикл заполнит кое-какие недостающие пробелы в информации.

Насколько верны первоисточнику игры?

Очень верны, но лишь толика событий и персонажей книг переехала прямо в игры. CD Projekt Red проделала огромную работу, чтобы адаптировать сильного, саркастичного и стоического Геральта из книг Сапковского для игр. Из-за разветвленного повествования видеоигр, сюжет игровой трилогии основан на книгах, но не пересказывает их дословно. Однако все, что можно видеть в играх, перенесено туда из романов.

Есть интересная разница между тем, как сам Сапковский видит созданный им мир, и тем, как он перенесен в формат видеоигры, но читатели книг заметят лишь незначительные различия. Хотя стоит отметить, что, по сравнению с проектами CD Projekt Red, книжное повествование местами может показаться скучным — все-таки книги совсем не такие интерактивные, как игры.

Насколько верен первоисточнику сериал Netflix?

Гораздо больше, чем игры, по умолчанию. Официально сериал основан прямо на книгах — не играх. Тем не менее, сериал позволяет себе некоторые допущения и изменения, особенно в том, что касается дат определенных событий. Чтобы более органично познакомить зрителей с Геральтом и окружающим его миром, сюжет 1 сезона сериала — сочетание коротких рассказов из «Последнего желания» и начала арки Цири из «Меча предназначения».