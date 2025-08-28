На "Игропроме" покажут демку новой игры от создателей "Смуты" – "Земский собор"

Российская игровая студия Cyberia Nova, известная по историческому экшену «Смута», представит демо-версию своей новой приключенческой игры «Земский собор» на российской игровой выставке-фестивале «Игропром». Мероприятие пройдет в Москве на площадке Main Stage с 19 по 21 сентября 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Cyberia Nova.

Посетители стенда Cyberia Nova смогут первыми ознакомиться с геймплеем «Земского собора», релиз которого запланирован на 4 ноября. Кроме того, гостей ждут розыгрыши призов от партнеров студии и участие в косплей-шоу.

«Земский собор» — это Action-Adventure, погружающая игроков в интриги и события, развернувшиеся после Смутного времени, в частности, вокруг Земского собора 1613 года. Проект выйдет на платформе VK Play.

Ранее, 21 августа, разработчики уже провели закрытое бета-тестирование, в котором приняли участие более 100 экспертов, блогеров и журналистов, предоставивших ценную обратную связь.

Игра уже доступна для добавления в список желаемого. Студия также объявила о специальном предложении: все, кто приобрел «Смуту» до релиза «Земского собора», получат новую игру бесплатно. Владельцев предзаказа «Смуты» ждет дополнительный бонус — уникальный внутриигровой предмет. Возрастной рейтинг игры — 12+.

