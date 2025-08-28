Как правильно пользоваться ноутбуком, чтобы не повредить его

Ситнов отметил, что при перевозке старых ноутбуков с жесткими дисками в спящем режиме есть риск повредить диск. В таких моделях часто используются диски с механическими частями, включая вращающиеся элементы. При переноске в спящем режиме считывающая головка может задеть поверхность диска, что приведет к царапинам.

Эксперт подчеркнул в беседе с Pravda.Ru, что настройки системы влияют на поведение ноутбука при закрытии крышки. Устройство может перейти в режим сна или гибернации. В режиме сна отключаются процессор и видеокарта, но оперативная память сохраняет данные. Гибернация экономит заряд батареи, но при этом запуск ноутбука после открытия крышки занимает больше времени.

Ситнов добавил, что закрытие крышки без выключения не наносит прямого вреда. Однако батарея может быстрее разряжаться из-за постоянного использования в таком режиме.

Также он предупредил, что без перезагрузки ноутбук может замедляться из-за заполнения оперативной памяти кэширующими файлами. Простая перезагрузка помогает решить эту проблему.

