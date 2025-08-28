Intel Nova Lake-S выйдет во II половине 2026 года и сократит разрыв с AMD

Intel готовит возвращение на рынок настольных процессоров с серией Nova Lake-S, релиз которой намечен на II половину 2026 года. Эти CPU станут преемниками Arrow Lake-S Refresh и будут использовать новый сокет LGA 1954.

Nova Lake-S получит до 52 ядер в варианте с двумя вычислительными кристаллами и 28 ядер в однокристальной конфигурации. Подтвержден образец с 8 производительными P-cores, 16 энергоэффективными E-cores и 4 LP-E ядрами, а также встроенной графикой на 4 Xe3 ядра.

Интересно, что производство будет частично доверено TSMC, несмотря на продвижение Intel 18A.

Arrow Lake-S Refresh, который выйдет раньше, предложит лишь прирост частот, но Nova Lake-S обещает стать крупным шагом вперед.

Intel утверждает, что новая архитектура позволит сократить разрыв с AMD, чьи процессоры Zen 5 сейчас доминируют в играх и многопоточных задачах. Анонс первых материнских плат под Nova Lake ожидается уже на Computex 2026.