В Сеть слили планы AMD по выпуску Zen 6

Планы AMD по выпуску следующего поколения процессоров Zen 6 утекли в сеть. Новинки, согласно источнику Red Gaming Tech, выйдут в 2026 году и будут продвигаться под новым брендом Ryzen AI.

Основной акцент делается на рост многопоточности. Линейка Ryzen AI будет включать: Ryzen AI 5 с 8 ядрами, Ryzen AI 7 с 12 ядрами и Ryzen AI 9 с конфигурациями на 16 и 24 ядра.

При этом все модели, даже младшие, получат новый 12-ядерный CCD с 48 МБ кэша L3, что на 50% больше, чем у предшественников Zen 3–5. Это должно особенно заметно повысить производительность в играх и других задачах, чувствительных к объему кеша.

Zen 6 будет поддерживать память DDR5-6400 из коробки, а с помощью технологии EXPO 2.0 на новых платах B950 и X970 — разгон до DDR5-8000+. Ходят слухи и о поддержке перспективных CUDIMM-модулей для увеличения пропускной способности.

Таким образом, AMD нацелена не только на прирост производительности, но и на выделение Ryzen AI в качестве новой подлинейки с упором на ИИ-задачи и современные возможности памяти.