Свежая утечка дорожной карты Intel раскрыла сроки выхода Core Ultra 300 и 400

В сеть утекла дорожная карта ноутбучных процессоров Intel, которая раскрыла сроки выхода следующих поколений.

© Ferra.ru

Так, согласно документу, датированному маем 2025 года, линейка Core Ultra 300 под кодовым названием Panther Lake запланирована на II квартал 2026 года. Массовое производство должно начаться уже в следующем году, хотя на старте доступ к платформе, как ожидается, получат лишь отдельные OEM-партнеры.

Далее, в 2027 году, Intel представит Core Ultra 400 (Nova Lake), что подтверждает ранние слухи о цикле обновлений. Таким образом, дорожка выглядит так: Arrow Lake (2024), Lunar Lake (2025), Panther Lake (2026) и Nova Lake (2027).

© VideoCardz.com

AMD в этой утечке также фигурирует: компания готовит чипы Medusa, которые выйдут во II квартале 2026 года и, скорее всего, станут серией Ryzen AI 400.

Судя по срокам, ждать новые платформы пользователям придётся не раньше Computex 2026.