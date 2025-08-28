SanDisk представила недорогой SSD-накопитель

SanDisk представила новый SSD-накопитель WD Blue SN5100, который приходит на смену модели SN5000. Устройство выполнено в формате M.2 2280 с односторонним дизайном и использует фирменный контроллер SanDisk вместе с памятью Kioxia BiCS8 QLC NAND.

© Ferra.ru

DRAM-буфер отсутствует, но внедрена технология nCache 4.0, обеспечивающая прирост производительности и энергоэффективности. По данным производителя, скорость последовательного чтения выросла на 29%, а записи — на 34% относительно SN5000.

Для модели на 2 ТБ заявлены 7100 МБ/с на чтение и 6700 МБ/с на запись, а случайные операции достигают 1 млн IOPS на чтение и 1,3 млн IOPS на запись.

© ITHome

Накопитель доступен в четырех вариантах: 500 ГБ за $54,99, 1 ТБ за $79,99, 2 ТБ за $149,99 и 4 ТБ за $299,99. Заявленный ресурс варьируется от 300 TBW у младшей версии до 1200 TBW у старшей.

Таким образом, SN5100 стал одним из самых доступных PCIe 4.0 SSD с весьма высокими скоростями работы.