Star Citizen наконец выйдет спустя 15 лет разработки

Star Citizen, один из старейших долгостроев современности, наконец получил примерные сроки выхода.

Крис Робертс в интервью канадскому изданию LaPresse заявил, что релиз многопользовательского космосима состоится в 2027–2028 годах — спустя примерно 15 лет разработки.

Игра с самого начала позиционировалась как «онлайн-вселенная мечты», но более 10 лет находилась в статусе альфы. Сейчас проект дошел до версии Alpha 4.3.0, а доступ к «Persistent Universe» открыт с конца 2017 года.

Если финальный релиз действительно случится в обозначенные сроки, ранний доступ продлится около 10 лет — дольше, чем у большинства других игр, включая 7 Days to Die.

Перед Star Citizen выйдет одиночная кампания Squadron 42, релиз которой намечен на 2026 год. Робертс сравнил ее по масштабу с GTA VI и описал как «Top Gun, смешанный со Star Wars».

В проекте задействован по-настоящему звездный актерский состав: Марк Хэмилл, Генри Кавилл, Гэри Олдман, Энди Серкис и другие.

Суммарный бюджет разработки уже превысил $858 млн и главный вопрос теперь — оправдает ли игра ожидания спустя столь долгие годы.