Геймеры не отличили подлинные кадры игр от сгенерированных в DLSS

В одном из выпусков на YouTube-канале Toasty Bros любители игр попытались угадать, где на ПК включена DLSS, а где нет. И у них не получилось.

Ведущие канала Toasty Bros на YouTube собрали два одинаковых компьютера. Но на одном из них в игре была включена генерация кадров, а на другом осталось собственное разрешение. ПК включали два монитора на 1440р, 180 Гц, две механические клавиатуры, две одинаковые мыши. Для эксперимента запускались игры Oblivion Remastered и Marvel Rivals на максимальных настройках. Также одна сборка состояла из Ryzen 9600Х и 5060 Ti 16 ГБ, тогда как вторая - из 9800Х3D и 9070 ХТ 16 ГБ.

Принимали участие в эксперименте несколько сотрудников компаний PC Bros и Toasty Bros. Им нужно было вслепую ответить всего на один вопрос: какой из компьютеров даёт лучший игровой опыт?

Многим участникам было сложно выбрать между двумя вариантами, так как они были очень похожи. Графически же особой разницы не заметил почти никто. Разве что при игре в Marvel Rivals смогли увидеть «поддельные» кадры только два человека.

Получается, что генерация кадров в действительности не приводит к задержке ввода. Даже если кажется, что наоборот.