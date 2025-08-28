На iPhone и Android вышел бесплатный мобильный шутер Destiny Rising

Компании Bungie и NetEase выпустили мобильную игру во вселенной Destiny — Destiny: Rising. Проект представляет собой условно-бесплатную RPG с элементами шутера для платформ Android и iOS.

© Газета.Ru

Игра уже доступна для предварительной загрузки в магазинах App Store и Google Play, в том числе для российских аккаунтов. На данный момент игра не функционирует — официальное открытие серверов запланировано на 28 августа в 10:00 по московскому времени.

Игрокам Destiny: Rising — это RPG-шутер с поддержкой PvP- и PvE-режимов с полноценной сюжетной линией, героями из оригинальной вселенной Destiny и возможностью переключения между видом от первого и третьего лица. Проект распространяется бесплатно, однако в ней предусмотрены внутриигровые покупки. Объем загрузки составляет около 4 ГБ. Поддержки русского языка в шутере нет.

Destiny — это серия видеоигр в жанре онлайн-шутеров от первого лица, созданная Bungie. Выход первой игры состоялся в 2014 году для консолей PlayStation и Xbox. Сюжет вращается вокруг Хранителей, защитников последнего безопасного города на Земле. Эти герои обладают силой Света, дарованной им небесным существом, известным как Путешественник. Их цель — защитить город от угроз, исходящих от различных инопланетных цивилизаций.

Ранее сообщалось, что Apple намерена отказаться от iPhone 16 Pro и популярных наушников.