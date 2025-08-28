В сентябре в PS Plus раздадут Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в сентябре 2025 года. Все игры можно будет забрать со 2 сентября.

© Чемпионат.com

В этот раз в сервис добавят три проекта: приключение Psychonauts 2, головоломку Viewfinder и культовый симулятор фермера Stardew Valley.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в сентябре 2025 года