Как открыть оружие и броню из Halo в Helldivers 2

В Helldivers 2 в честь релиза игры на Xbox стартовала коллаборация с Halo: ODST — новый пропуск, в который вошло оружие и броня из легендарной серии шутеров Microsoft. Портал gamerant.com рассказал, как их получить.

© Steam

Итого новый боевой пропуск добавляет в игру четыре вида оружия, броню и косметические скины. Он стоит 1 500 супер-кредитов — на 500 кредитов больше, чем обычные пропуска в Helldivers 2.

Нюанс в том, что, в отличие от многих других пропусков, коллаборация с ODST немного не оправдывает свою цену. У многих вещей, которые он открывает, нет практической пользы, хотя штурмовая винтовка и дробовик заслуживают внимания. Если вы играете в Helldivers 2 хоть сколько-то регулярно, то, вероятно, пропуск стоит купить только из-за оружия. К тому же, броня добавляет опции для тех, кто предпочитает более скрытный стиль прохождения.

Для того, чтобы открыть оружие и броню, потребуется потратить 400 медалей. А все содержимое пропуска можно разблокировать за 637 медалей.