Что входит в подписку GTA+ и стоит ли она своих денег

Rockstar продолжает зарабатывать огромные деньги на Grand Theft Auto 5, и во многом это заслуга подписки GTA+ — сервиса для игроков в GTA Online, который дает множество бонусов и привилегий. Портал PC Gamer рассказал, что входит в подписку, и стоит ли тратить на нее деньги.

Что входит в подписку GTA+

Ежемесячное пополнение счета в GTA Online на $500 000

15% кэшбек на каждую покупку по карте внутри игры

Эксклюзивные скидки на ряд предметов

Повышенные награды в определенных режимах игры

Помимо этого, большое преимущество подписки — автоклуб Вайнвуда. Он дает подписчикам дополнительный гараж на 100 машин, а также возможность взять самый редкий транспорт в GTA Online на тест-драйв перед тем, как купить его по скидке. Подписчики также ежемесячно получают бесплатные машины.

Но автоклуб — не просто гараж. В нем также можно кастомизировать транспортные средства, что избавляет от необходимости посещать автомастерскую Лос-Сантоса. К тому же, он добавляет несколько удобных фишек в мобильном приложении внутри игры. Например, игрок может запрашивать бесплатный транспорт, получать пассивную прибыль от бизнеса дистанционно, и даже покупать боеприпасы прямо через смартфон.

Другими словами, подписка дает много мелких, но приятных бонусов. Из того, что не перечислено выше: владельцы GTA+ могут снижать уровень розыска через телефон, уходить с радаров в открытом мире, бесплатно вызывать такси для быстрого перемещения, и многое другое.

Архив игр GTA+

Подписчики GTA+ также получают доступ к другим играм Rockstar за пределами GTA Online. На поддерживаемых платформах можно скачать Bully, Red Dead Redemption, L.A. Noire и другие игры серии GTA. Правда, в коллекции игр есть странные пробелы. Liberty City Stories и Chinatown Wars доступны в сервисе, но лишь на мобильных платформах. Bully входит в подписку, но игроки на PlayStation получают базовый порт с PS2, тогда как пользователи ПК и Xbox — улучшенную Scholarship Edition.

Стоит ли подписка своих денег

Хотя бонусы GTA+ хороши, посоветовать кому-то оформлять подписку по-прежнему тяжело. Даже если говорить о хардкорных поклонниках GTA Online, которые заходят в игру ежедневно.

Если вы играете помногу, то ежемесячные транши — все равно что карманная мелочь, и заработать деньги в игре совершенно не сложно. Кэшбек с покупок по карте нужен только для того, чтобы мотивировать пользователей тратить еще больше денег.

Гараж на 100 машин и автоклуб — удобная, но не обязательная мелочь. Жаль, что ряд автомобилей и других моделей транспорта можно найти только в автоклубе Вайнвуда; они доступны для покупки лишь подписчикам GTA+. Плюс среди них есть машины, которые нельзя получить никаким другим способом. Rockstar определенно знает, что страх упущенной выгоды заманит некоторых игроков.

Единственное, что делает подписку хоть сколько-то привлекательной — это quality-of-life привилегии. Бесплатные способности CEO/VIP, бесплатные запросы премиальных машин, удаленный сбор денег и покупка патронов, скидка на оружие — все это действительно полезно, если вы часто играете в GTA Online. И Rockstar постепенно добавляет к этому числу новые бонусы, включая дополнительные крутки колеса в казино Diamond.