Valve исправила анимации — для CS 2 вышло важное обновление

В ночь на 27 августа Valve выпустила свежий патч для Counter-Strike 2, основное внимание в котором было уделено улучшению карты Ancient и исправлению анимации ножей. Размер обновления составил 870 Мб. Одним из ключевых моментов патча стало исправление багов с ножами — теперь анимации работают корректно.

© Чемпионат.com

Изменения