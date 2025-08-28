Valve исправила анимации — для CS 2 вышло важное обновление

В ночь на 27 августа Valve выпустила свежий патч для Counter-Strike 2, основное внимание в котором было уделено улучшению карты Ancient и исправлению анимации ножей. Размер обновления составил 870 Мб. Одним из ключевых моментов патча стало исправление багов с ножами — теперь анимации работают корректно.

Изменения

  • Восстановлены визуальные ориентиры для закидывания гранат на Ancient
  • Исправлены различные ошибки с застреванием на Ancient
  • Исправлены проблемы с анимациями классического ножа, стилета, ножа-бабочки, когтя, складного ножа и штык-ножа
  • Исправлено падение производительности при появлении следов от пуль
  • Скорость изменения угла обзора теперь влияет на целевые модели просмотра зрителя точно так же, как она влияет на модели просмотра локального игрока
  • Исправлен случай, когда цикличные анимации осмотра оружия не отображались у зрителей
  • Исправлен случай, когда подбор игры обходил ночную Ancient
  • Удалены устаревшие спрайтовые частицы вылетающих гильз
  • Исправлен случай, когда накладывающиеся друг на друга облака дыма преждевременно гасили огонь «Молотова»