Состоялся релиз Gears of War: Reloaded

Один из двух столпов идентичности платформы Xbox пал - на консолях PlayStation 5 вышла игра Gears of War, переизданная с подзаголовком Reloaded. Проект также доступен на ПК и Series X/S.

Серия про иконических квадратных мужиков, намертво прилипающих к укрытиям, начала свое восхождение в стане "зеленых" в 2006 году, быстро получив статус систем-селлера 360-го и оформившись в одну из главных эксклюзивных франшиз Microsoft.

Старина Маркус Феникс, ненавидящий Саранчу, легендарная винтовка Lancer с автоматическим режимом огня и подствольной бензопилой (!) для ближнего боя, превышающие все разумные пределы дозы брутальности и тестостероновой маскулинности - все наследие Клиффа Блезински пиковых лет его девелоперской карьеры теперь доступно для нового поколения игроков.

В обновленной версии аудитории обещаны кроссплей, кросспрогрессия с ПК и Xbox, визуальные улучшения, в числе которых 4k HDR, Dolby Vision, 60 FPS в кампании и 120 FPS в мультиплеере, а также кооператив на одном экране.

Критики оценили издание для игровых станций Sony позитивно. На момент написания данной заметки рейтинг проекта на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) составляет 80 баллов на основе 35 рецензий.

Теперь в портфолио игрового подразделения Microsoft осталась только одна франшиза, не ступавшая на территорию PlayStation, - это Halo.