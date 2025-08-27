Xolidayboy заподозрили в плагиате композиции «Lumière» из Expedition 33

Фанаты Clair Obscur: Expedition 33 обвинили российского музыканта Xolidayboy в плагиате. Всё из-за песни «Между строчек», которая вышла в альбоме «Для тебя».

© кадр из игры

Пользователи отметили, что музыка в припеве «Между строчек», мягко говоря, очень похожа на «Lumière» из Clair Obscur: Expedition 33. Люди начали писать Xolidayboy, в том числе обвиняя исполнителя в плагиате. Он в ответ заявил, что имеет право вдохновляться чем угодно. Причём сделал это довольно грубо, чем ещё сильнее разозлил фанатов Expedition 33.

Реддиторы заявили, что уже уведомили студию Sandfall о заимствовании в треке российского музыканта. Теперь сообщество ожидает реакции студии. Композиция «Между строчек» доступна на стриминговых площадках, а Sandfall пока не комментировали ситуацию.

Ранее руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказал, что Expedition 33 лишь одна игра из франшизы Clair Obscur. При этом планов на будущее он пока раскрывать не стал. Также Брош признался, что команда создателей игры переживала из-за выхода в одно время с ремастером Oblivion.