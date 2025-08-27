Авторы World of Warcraft хотят сосредоточиться на более приземленных историях

В последние годы сюжеты дополнений World of Warcraft набрали обороты — игроки сражались с космическими угрозами и путешествовали в загробном мире. Однако разработчики признались, что в будущем им бы хотелось создавать более приземлённые истории и квесты, связанные в первую очередь с жителями Азерота.

© кадр из игры

На то есть конкретные причины. Арт-директор Элай Кэннон считает, что игрокам проще окунуться в истории, понятные на «инстинктивном уровне». Чем правдоподобнее станут сюжеты, тем проще геймерам будет верить в «реальность» мира World of Warcraft. Грядущая система жилья игроков, которая будет включать целые районы, также нацелена на создание личных историй.

Упрощение глобального сюжета также будет полезно для привлечения новой аудитории, которой не придётся задумываться о предысториях таких персонажей, как Андуин Ринн или Аллерия Ветрокрылая.

«Чем больше историй мы рассказываем на протяжении многих лет, тем масштабнее становится повествование, тем больше героев, злодеев и всеобъемлющих угроз приходится воспринимать людям», — пожаловался арт-директор.

В конечном итоге у разработчиков есть возможность создавать квесты в духе первых лет развития World of Warcraft, в которых не было масштабных битв, зато можно было накормить голодающую лошадь. Это «микро-моменты», которые навсегда запоминаются игрокам.