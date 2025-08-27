В Москве прошел открытый плей-тест эксклюзивных видеоигр

Агентство креативных индустрий Москвы провело в столице открытый плей-тест эксклюзивных видеоигр от участников четвертого сезона "Фабрики видеоигр".

Горожанам и туристам были предложены для ознакомления проекты отечественных разработчиков.

У нас получилось принять участие в мероприятии пообщаться с девелоперами готовящихся к выходу игр.

Авторы двух проектов - ретро-шутера Slipgate и квеста Edge on Truth рассказали "РГ" о своих работах.

Первый выполнен в олдскульном стиле и сочетает сражения и головоломки с поиском ключей в антураже таинственных лаборатории и аванпостов разрушенного мира.

"РГ": Поджанр ретро- и бумер-шутеров сейчас перенасыщен и "перегрет". Чем вы собираетесь удивить аудиторию? Какие уникальные решения в геймплее или нарративе готовы предложить? Чем планируете выделиться в жесткой конкурентной среде?

Авторы Slipgate: "От конкурентов мы отличаемся также, как дом XIX века отличается от современного особняка "под старину" - вроде бы новодел и похож, а чуть приглядись, и разница станет очевидна. Slipgate предельно аутентичен - мы используем движок, дошедший до нас из середины нулевых с минимальными изменениями, и придерживаемся классических канонов дизайна - и в визуале, и в игровом процессе, и в построении уровней. Перенеси нашу игру на 20 лет в прошлое - и игроки не опознают "гостя из будущего"!

Мы не копируем, а вдохновляемся, используем инструменты и подходы "золотого века". Благодаря этому, Slipgate невольно стал зеркалом, где взрослый игрок видит своё детство. Сколько раз на выставках мы видели прохожих, которые замирали как громом поражённые со словами "о, стоп, а что тут делает Doom/Half-Life/Quake?!"

Кроме этого, конечно, мы можем похвастаться отточенным геймплеем, балансом между страшными и динамичными моментами, мощнейшим саундтреком (над ним трудились аж 3 композитора!) и множеством мелких отсылок на игровую культуру 90-х".

Над Edge on Truth трудится соло-разработчица ViGuselt, которая характеризует свою работу как сюжетное приключение с мрачной атмосферой.

"РГ": Расцвет квестов как жанра явно остался в прошлом - как было принято решение о разработке именно в этом направлении? Возможно, были или есть какие-то ориентиры из классики?

ViGuselt: Жанр приключенческих игр действительно давний, но он остается востребованным. Если посмотреть статистику SteamDB, видно, что приключенческие игры с медленным темпом геймплея, где важнее история и исследование, до сих пор находят своего игрока. Просто сегодня эта ниша в основном перешла к инди-разработчикам, которые стараются добавить в жанр что-то уникальное, нестандартное - будь то в геймплее или в визуальном стиле.

Решение обратиться к квестовой форме у меня возникло из идеи сюжетной игры о временной петле и заговоре: именно приключенческая структура лучше всего подходит для такой истории, где важны внимание к деталям, поиск зацепок и решение головоломок, а не, например, боевые навыки. В качестве ориентиров я вспоминала классику вроде Gabriel Knight: Sins of the Fathers (1993), но в большей степени вдохновлялась современными проектами - Twelve Minutes (2021) и Pentiment (2022).

"РГ": В визуальном стиле проглядывается некая схожесть c Valiant Hearts - насколько такое утверждение может быть верно? Или, возможно, есть некие другие референсы?

ViGuselt: При разработке визуального стиля я не ориентировалась на Valiant Hearts. Визуальный стиль игры во многом сложился из моего авторского стиля и стремления с помощью серых тонов передать более драматичную/мрачную атмосферу. У меня скорее были референсы на отдельные части визуала. Например, при разработке малодетализированной внешности персонажей и их единой форме я вдохновлялась Journey (2012) и Sky: Children of the Light (2019).

В дальнейшем запланировано ещё четыре подобных мероприятия, следующая встреча назначена на конец октября, остальные - на начало 2026 года.