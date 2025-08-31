Почему весь Интернет сходил с ума от Hollow Knight: Silksong?

Интернет уже который день подряд отмечает праздник: дата релиза Hollow Knight: Silksong наконец оглашена, причем выход игры совсем близко. На первый взгляд в этой новости нет ничего выдающегося, но поклонники Hollow Knight 2017 года сделали из ожидания Silksong настоящий культурный феномен. Портал arestechnica.com рассказал, почему.

Почему Silksong сводила людей с ума?

Изначально Silksong начала разработку в качестве дополнения для Hollow Knight — мрачной метроидвании о безмолвном, безыменном протагонисте, который с боем продирается через павшее королевство насекомых. Проект, профинансированный через Kickstarter, стал большим хитом благодаря отличному визуальному дизайну, саундтреку, отточенным механикам, запоминающимся боссам и сеттингу, который мотивировал игроков строить теории и разбираться в крупицах лора.

Авторы игры в 2014 году впервые упомянули, что главное героиней дополнения будет Хорнет, вооруженная длинной иглой и нитью — в оригинальной Hollow Knight она была второстепенным персонажем.

К февралю 2019 года Team Cherry анонсировала, что дополнение стало «слишком большим и уникальным, чтобы оставаться DLC» — теперь разработчики вознамерились превратить его в полномасштабное продолжение Hollow Knight.

А затем… Тишина. Hollow Knight разрабатывалась в открытую, и разработчики стабильно публиковали новые апдейты на странице проекта на Kickstarter. Над Silksong же студия работала за закрытыми дверьми. Новости о процессе разработки появлялись от силы пару раз в год, и обычно были не очень содержательными — Team Cherry просто напоминала, что все еще работает над игрой.

С тех пор Hollow Knight стала еще более громкой сенсацией, а Silksong, следовательно, еще более ожидаемой. По словам студии, к началу 2019 года оригинальная игра уже разошлась тиражом в 2,8 млн копий. На сегодняшний день эта цифра превышает 15 млн копий, а Silksong по-прежнему остается самой ожидаемой игрой в Steam — она находится в вишлистах почти 5 млн пользователей.

Популярность первой игры, невероятно высокие ожидания от второй и почти полный информационный вакуум привели к тому, что любые, даже самые мелкие новости о Silksong привлекали внимание публики. Люди следили за обновлениями базы данных Steam и спекулировали об их значимости, находили новые товары в цифровых магазинах игр и (якобы) вердикты рейтинговых агентств, чтобы выгадать, как на кофейной гуще, дату релиза Silksong.

Некоторые люди даже делали новости из отсутствия новостей. Эту форму искусства отточил до совершенства YouTube-канал под названием DailySilksongNews, который день за днем докладывал, что, нет, свежей информации об игре по-прежнему не появилось.

Коллективное терпение практически лопнуло в середине 2023-го. На презентации Xbox в июне 2022-го издатель включил в нарезку кадров из предстоящих релизов Silksong, а это должно было означать, что игра выйдет «в течение следующих 12 месяцев». Но на 11 месяце из этого 12-месячного срока Team Cherry заявила, что проект все-таки не выйдет в первую половину 2023-го, и обновленных прогнозов по релизному окну нет.

После этого фанаты Silksong налетали на каждую мало-мальски значимую игровую презентацию в надежде, что там все-таки покажут что-то о проекте Team Cherry, иронизируя, что релиз уже совсем не за горами. Мемы и эмодзи с клоунскими париками вошли в моду примерно в тот же период.

Почему игру так долго делали?

Терпеливые и нетерпеливые поклонники Hollow Knight уже досконально изучили интервью Джейсона Шрайера с Team Cherry, опубликованное Bloomberg. В нем разработчики наконец прервали многолетнее молчание и объяснили, почему Silksong заняла так много лет и что мешало им выходит ьна связь.

По словам авторов, невероятно долгая разработка не была результатом творческого кризиса, отсутствия энтузиазма или пандемии. Со-основатели студии Ари Гибсон и Уильям Пеллен утверждают, что им просто очень нравилось работать над игрой. Настолько, что им тяжело было найти какую-то конкретную точку, чтобы остановиться. Они наполняли Silksong все новыми идеями, боссами, локациями и так далее.

Из-за того, что Silksong постоянно увеличивалась в масштабах, разработчикам сложно было прикинуть, когда именно завершится работа. Поэтому, из желания ничего не спойлерить игрокам, Team Cherry решила просто ничего о ней не говорить. Гибсон и Пеллен, по большей части, игнорировали причудливую субкультуру, сформировавшуюся вокруг игры, хоть они и знают, что эти сегменты фанбазы существуют.

При этом фанатам, которые годы ждали релиза Silksong, не обязательно прекращать шутки. Авторы уже заявили, что планируют выпускать дополнения к игре после релиза, как и в случае с оригинальной Hollow Knight. И планы по поводу этих дополнений тоже выглядят «амбициозными», хотя Team Cherry пока не готова говорить о каких-либо сроках.