Создатели Squadron 42 надеются, что их релиз будет таким же масштабным, как GTA 6

Глава Cloud Imperium Games Крис Робертс подтвердил информацию об окне релиза спин-оффа Star Citizen под названием Squadron 42.

© кадр из игры

Выход кампании запланирован на 2026 год, и создатели игры прекрасно понимают, что им придётся конкурировать с таким гигантом, как GTA VI. Робертс надеется, что их релиз получится таким же масштабным и важным, как выход игры Rockstar.

«Не считая GTA VI, Squadron 42 — скорее всего, самая большая крупнобюджетная ААА-игра. Это смесь „Топ Гана“ и „Звёздных войн“», — сказал Робертс.

Ещё в 2024 году разработчики показали более часа геймплея Squadron 42. В спин-оффе появится множество известных актёров, среди которых Марк Хэмилл, Генри Кавилл, Гэри Олдман, Марк Стронг, Джиллиан Андерсон, Лиам Каннингэм, Бен Мендельсон, Энди Серкис и многие другие.

Ранее сообщалось, что ради релиза Star Citizen и Squadron 42 в Cloud Imperium Games произошли масштабные перестановки в руководстве.

Сама Star Citizen, работу над которой начали ещё в 2012 году, должна выйти в 2027 году.