Геймеры высказались о тизере «Возвращения в Сайлент-Хилл» по Silent Hill 2

С премьеры официального тизер-трейлера «Возвращения в Сайлент Хилл» (Return to Silent Hill) прошло достаточно времени, чтобы оценить свежие впечатления фанатов серии.

В целом на крупных YouTube-каналах вроде IGN или Bloody Disgusting Horror ролик собирает больше «лайков», чем дизлайков. Но комментарии довольно осторожные.

Многие отмечают, что новый тизер-трейлер выглядит лучше, чем первый ролик, который показывали в 2024 году. Видимо, благодаря цветокоррекции и другим прелестям постпродакшена.

А ещё новинка напоминает «Сайлент Хилл» 2006 года, который, несмотря на все расхождения с оригинальными играми, любим многими геймерами.

Возможно, как раз из-за тёплых чувств к первому фильму некоторые фанаты заранее смирились с тем, что и «Возвращение…» позволит себе ряд вольностей. Одна из них — образ главного героя, Джеймса, у которого отобрали зеленоватую куртку и светлые волосы.

Другие поклонники опасаются, что «визионер» Кристоф Ган (он же режиссёр «Сайлент Хилла» 2006 года) «не понял» драматичную и меланхоличную историю Silent Hill 2, поэтому в «Возвращении…» нас ждёт что-то «окологолливудское».

Отдельно многих повеселили такие детали как слоган «Теперь ты здесь живёшь» (ориг. — You Live Here Now) и «хриплый голос какого-то гоблина, который вещает о „тьме“».

Премьера «Возвращения в Сайлент Хилл» запланирована на 26 января 2026 года.

Главную роль Джеймса Сандерленда сыграл Джереми Ирвин («Боевой конь»), а его жену Мэри — Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»). В создании фильма также участвует культовый композитор Акира Ямаока — музыкальное «лицо» серии Silent Hill.

Что до игр Silent Hill, то полноценная новая часть — Silent Hill f — выходит 25 сентября этого года.

Также к релизу готовятся Silent Hill: Townfall и ремейк первой Silent Hill — над последней работает Bloober Team, недавно подарившая поклонникам успешную Silent Hill 2 Remake.