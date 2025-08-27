В Overwatch 2 начался 18-й сезон с новым режимом

26 августа в Overwatch 2 стартовал новый сезон. Разработчики рассказали, что ждёт игроков.

© кадр из игры

В сезоне добавили новый боевой пропуск, режим Draft Mode для «Стадиона». Сам «Стадион» будет включать в себя ещё и «Гонку грузов» с тремя уникальными картами. Кроме того, в игру внесли 50 новых перков.

Также появился герой У Ян. Это саппорт, ключевым навыком которого служит многофункциональный водяной шар. У Ян может быстро передвигаться по арене и лечить союзников, которые находятся в зоне видимости.

В обновлённом боевом пропуске добавили летние наряды, а также мифические предметы для персонажей. Последние сопроводили отдельным геймплейным трейлером.

Первый скин — «Соджорн, ультрафиолетовый страж». Это кибернетический костюм, который будет меняться и «оживать» с каждым новым полученным уровнем.

Второй — «Пылающий закат Кэссиди», мифический образ револьвера. С каждым убийством он будет нагреваться и сбрасывать лишние детали, пока не останется только сердцевина.

Старт нового сезона привлёк в игру почти 60 тысяч игроков, однако это значительно меньше рекордного онлайна.