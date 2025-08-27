Игроки хотят, чтобы в Baldurʼs Gate 3 добавили режим мастера

Игроки в Baldur’s Gate III хотят видеть в игре режим, который уже был в одной из работ Larian.

© кадр из игры

Речь идёт о режиме мастера. Реддитор написал, что было бы здорово дать игрокам возможность самостоятельно делать приключения на ресурсах Baldurʼs Gate 3. В комментариях пользователи поддержали идею и поделились идеями для собственных сюжетов.

Кроме того, нашлись люди, которые указали, что подобный инструмент уже существует и сделала его также студия Larian. Режим мастера существует в Divinity: Original Sin 2. Это огромный набор функций, при помощи которых можно делать локации и создавать сюжеты.

Ранее арт-директор Baldurʼs Gate 3 Алёна Дубровина призналась, что Larian дважды меняла концепцию игры. Команда экспериментировала, потому что на старте никто не представлял, каким должен быть финальный продукт.

К двухлетию Baldurʼs Gate 3 в Larian рассказали о редких достижениях игроков.