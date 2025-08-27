Создатели Clair Obscur: Expedition 33 переживали из-за релиза игры

Руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказал о том, как он и команда встречали релиз игры и первые обзоры на неё.

© кадр из игры

Брош признался, что он испытывал тревогу, потому что за пару дней до этого вышел ремастер Oblivion. По его словам, релиз после такого гиганта мог стать проблемой. Но при этом уже на следующий день, когда вся студия собралась, чтобы увидеть первые оценки своей работы, все были спокойны.

Отзывы на игру встречали со слезами на глазах, признаётся Брош. А после успеха Expedition 33 он воспринимает выход вместе с Oblivion как хороший вызов, который только укрепил позиции Sandfall.

В рамках этого интервью Гийом Брош рассказал, что Expedition 33 — лишь одна игра в рамках франшизы Clair Obscur. О планах на будущее говорить он пока не стал, но отметил, что в мире Clair Obscur можно реализовать множество других историй.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5, Xbox Series. Тираж игры превысил отметку в 3,3 млн копий.