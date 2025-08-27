CD Projekt RED объяснила провал релиза Cyberpunk 2077

Михал Платков-Гилевский, президент по взаимодействию с сообществом CD Projekt RED, назвал одну из ключевых причин провала Cyberpunk 2077 на релизе в конце 2020 года. По мнению сотрудника, всё дело в пандемии коронавируса, из-за которой многие реальные мероприятия и выставки в духе ушедшей на покой E3 были отменены или перешли в онлайн.

© кадр из игры

Представитель CD Projekt RED вспоминает, как разработчики замечательно продемонстрировали Cyberpunk 2077 на E3 в 2018 и 2019 годах (знаменитая фраза you are breathtaking Киану Ривза была произнесена именно там), однако затем произошёл полный переход на цифровой удалённый формат. Компания была рада изменениям и завела собственную студию для записи «чего угодно», но лишилась главного — тесной связи с игроками.

На реальных мероприятиях разработчики и другие представители CD Projekt RED могли напрямую контактировать с простыми фанатами, игровыми журналистами и влиятельными деятелями индустрии. Возможность понять, о чём думает аудитория, помогает определять ожидания и управлять ими — в онлайн-пространстве это гораздо сложнее.

Президент по взаимодействию с сообществом отметил, что урок был усвоен давно — именно поэтому для дополнения Phantom Liberty разработчики устроили мировой тур с очными мероприятиями в разных странах. Судя по всему, будущие игры студии также будут активно освещаться в ходе масштабных выставок.