NVIDIA пообещала в 2 раза лучшую энергоэффективность в ноутбучных видеокартах

NVIDIA на Hot Chips 2025 рассказала о новых возможностях архитектуры Blackwell для игровых и профессиональных GPU, сделав акцент на энергоэффективности.

© Ferra.ru

Компания заявила, что мобильные видеокарты на Blackwell смогут работать вдвое эффективнее по сравнению с текущим поколением Max-Q.

Главные инновации Blackwell — это упор на нейронный рендеринг и ИИ-ускорение. Пятое поколение тензорных ядер получило поддержку FP4, что позволяет ускорять работу нейросетей и одновременно повышать энергоэффективность.

DLSS 4, например, теперь генерирует до 100% пикселей после первого кадра с помощью ИИ, снижая нагрузку на GPU и продлевая время работы ноутбуков от батареи.

© Wccftech

Кроме того, Blackwell поддерживает память GDDR7 со скоростью до 30 Гбит/с, новые ядра RT четвёртого поколения и улучшенную технологию Shader Execution Reordering.

Всё это в комплексе обеспечивает до 10х роста производительности в задачах рендеринга и до 2х лучшую эффективность на мобильных платформах.