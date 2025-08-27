Asus выпустила «золотой» RTX 5080 Dhahab Core Edition

Asus продолжает экспериментировать с премиальными версиями видеокарт и объявила американскую цену ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF — $3500.

Эта модель выделяется скрытым разъёмом питания, но за неё придётся заплатить заметно дороже обычных RTX 5090. Вместе с ней компания представила и новую RTX 5080 Dhahab Core Edition за $1899.

В отличие от прошлогодней «золотой» RTX 5090 Dhahab, где действительно использовалось покрытие из драгоценного металла, здесь никакого золота нет. Однако Asus всё равно оценила карту примерно на $50 дороже, чем белую версию ROG Astral.

Серия Dhahab («золото» по-арабски) изначально предназначалась для ближневосточного рынка, где быстро превратилась в коллекционный товар. Теперь Asus расширяет линейку, предлагая дорогие вариации для энтузиастов и коллекционеров.

Тем не менее цены вызывают вопросы: прибавка в 75–90% к рекомендованной стоимости даже для топовых карт выглядит чрезмерной и ставит их в категорию скорее имиджевых, чем практичных решений.