В Китае процессор Core i9-14900KF разогнали до рекордных 9,13 ГГц

В Китае оверклокер под ником wytiwx установил новый мировой рекорд частоты для процессора Intel Core i9-14900KF, разогнав его до 9,13 ГГц.

Эксперимент проводился на материнской плате Asus ROG Maximus Z790 Apex с использованием экстремального охлаждения жидким гелием, что позволило превзойти прежние результаты на жидком азоте.

Все восемь производительных ядер чипа достигли 9130,33 МГц при напряжении 1,388 В. Достижение подтверждено в CPU-Z и опубликовано на HWBot.

Это уже вторая попытка wytiwx: в январе он побил рекорд Elmor (9,117 МГц), разогнав процессор до 9,121 МГц, но теперь удалось преодолеть отметку 9,13 ГГц.

В тесте также использовалась память Corsair Vengeance и термопаста Thermal Grizzly. Сам энтузиаст поблагодарил производителей оборудования и свою команду за поддержку.