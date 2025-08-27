EA выпустит Skate в раннем доступе в сентябре

Новая Skate от издателя Electronic Arts и разработчика Full Circle дебютирует в раннем доступе на PC (в том числе в Steam), PS и Xbox уже 16 сентября.

© кадр из игры

Skate — серия аркад про скейтбординг из второй половины 2000-х. Новая часть — это ребут, хотя фанаты иногда называют ее Skate 4.

EA видит Skate «постоянно развивающейся песочницей». В нее будут добавлять новые возможности, динамические события и «сезонные» материалы. На сервере смогут разместиться до 150 игроков. Заявлены кроссплатформенный мультиплеер и возможность переносить сохранение между платформами.

В Early Access Skate проведет примерно год. Модель распространения — free-to-play (ее не изменят после релиза версии 1.0).