Названы лучшие и худшие недорогие матплаты AM5 для мощных Ryzen

На YouTube-канале Hardware Unboxed объяснили, на какие варианты дешёвых матплат под AMD B850 сейчас стоит обращать внимание.

В тестировании участвовали такие модели материнских плат, как ASRock B850M-X [160W PPT], B850M-X R2.0 [160W PPT], B850 Pro-A, B850M Pro-A, B850M Pro RS, B850M Riptide WiFi, B850 Pro RS, B850M Steel Legend, B850 LiveMixer WiFi, B850I Lightning WiFi, B850 Riptide WiFi, Prime B850M-K, Prime B850-Plus WiFi; Gigabyte B850M DS3H [170W PPT], B850M Gaming X WiFi6E, B850 Gaming WiFi6 [150W PPT], B850 Eagle WiFi6E, B850M Eagle WiFi6E [170W PPT], B850 Gaming X WiFi6E, B850M Aorus Elite WiFi6E Ice; MSI Pro B850M-P WiFi [140W PPT], Pro B850M-A WiFi, B850 Gaming Plus WiFi. Из процессоров взяли AMD Ryzen 9 9950X.

С замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.

Вывод

Среди протестированных вариантов есть несколько действительно хороших матплат. Например, MSI Pro B850M Wi-Fi. Она может конкурировать с Gigabyte B850M Aorus Elite WiFi6E ICE и ASRock B850M Riptide WiFi. Все три названных модели превосходны как по характеристикам, так и по цене. Но если вы собираете полностью белый компьютер, то очевидным выбором будет Gigabyte.

Что касается лучшего соотношения цены и качества, то на первом месте стоит серия ASRock Pro-A. В частности, модель В850 Pro-A. Если же вам нужна недорогая матплата с Wi-Fi, то рассмотрите Gigabyte B850M Gaming X WiFi6E. Но если вы доплатите всего 10 долларов, то сможете купить ASRock B850M Riptide WiFi, которая даст обновление до Wi-Fi 7.

Если вам нужна модель ATX - берите ASRock B850 Pro-A. Готовы потратить больше? Обратите внимание на ASRock B850M Pro RS и Gigabyte B850 Gaming X WiFi6E.