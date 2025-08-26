Почему стоит поиграть в Battlefield 5 перед выходом Battlefield 6

На фоне успешного бета-тестирования Battlefield 6 можно легко забыть, что две последние игры серии были встречены критиками и игроками прохладно. Но обе стали гораздо лучше со временем, благодаря патчам, и Battlefield 5 особенно несправедливо обделяют вниманием. Портал PC Gamer рассказал, какие изменения игра внесла в формулу серии и чем она была хороша.

© Steam

Споттинг

Пожалуй, самое противоречивое изменение в Battlefield 5 — большой нерф споттинга. Если в предыдущих играх серии нажатие на клавишу Q помещало над врагом удобную метку, то в пятой части спот ненадежный, и не закрепляет никакие отметки. Конечно, игра предлагает некоторые способы отслеживать противников в реальном времени с помощью гаджетов, но единственный класс, у которого есть доступ к инструменту для традиционного спота — разведчик со своим биноклем. В результате яркие иконки больше не подсказывают, куда стрелять, но споттинг как механика по-прежнему важен для тактики.

Battlefield ощущается совсем иначе, когда игрок может быть по-настоящему скрытным. Дымовые завесы могут заслонить обзор вражеским отрядам достаточно долго, чтобы медики могли поднять штурмовиков на ноги, или чтобы один дерзкий отряд совершил фланговый маневр. Данная итерация споттинга сделала игру более справедливой и осмысленной, чем в BF2042 или бете Battlefield 6.

Бинты и боеприпасы

Чтобы мотивировать игроков помогать друг другу, Battlefield 5 жестко ограничила доступ к лечению и патроном. Автоматическая регенерация здоровья включается как обычно, но все игроки вступают в бой всего с одним бинтом, который позволяет быстро восстановить часть здоровья. Нюанс в том, что пополнить запас бинтов можно только у медика или на станции снабжения.

Патронов у игроков тоже меньше, но взаимен Battlefield 5 позволила и бойцам поддержки, и медика бросать припасы товарищам по команде с большого расстояния. Так разработчики смогли сделать «второстепенные» роли более активными и полезными. Battlefield 2042 избавилась от механики бинтов, а вот подсумки с патронами, которые можно бросать товарищам, позже вернулись как гаджет. Они отлично пристроились бы и в Battlefield 6.

Классы

В отличие от BF2042 и стандартного плейлиста BF6, в Battlefield 5 у всех классов уникальный арсенал оружия и четко определенная роль. Но при этом игра допускала некоторые пересечения арсеналов в пределах разумного. Медики, например, специализируются на пистолет-пулеметах, но они также могут вооружиться карабинами со скользящим затвором, если нужно что-то более дальнобойное. Правда, штурмовикам повезло больше всех, потому что им открыты и штурмовые винтовки, и бронебойная взрывчатка.

На их фоне выделялись бойцы поддержки, и не в лучшем смысле. Их пул гаджетов состоял из инструментов для ремонта техники, мин и коробок с патронами — ничего примечательного. Исключением были тяжелые пулеметы — самые смертоносные в игре. Но для того, чтобы вести прицельный огонь, игроку обязательно нужно было занять упор либо на земле, либо у стены. При грамотной игре один пулеметчик мог прикрывать целые зоны с идеальной меткостью, но это не означало, что он был неуязвим. Battlefield 5 — лучший современный пример того, как оружие влияет на стили игры, поэтому жаль, что DICE сделала выбор в пользу механики в духе Call of Duty.

Тихоокеанские карты

В 2019 году последнее крупное обновление для Battlefield 5 добавило в игру новую фракцию, оружие, транспорт и карты из Тихоокеанского театра боевых действий, вдохновленные Battlefield 1942. У них даже был собственный плейлист, благодаря чему новые карты стали лучшей частью финального апдейта. Ничто не передает опыт от игры так, как матч на «Острове Уэйк».

Браузер серверов

Наконец, в Battlefield 5 был полноценный браузер серверов. Если вы хотите поиграть на конкретной карте или в определенный режим игры, то никто вам не мешает. К сожалению, пятая часть была последней, получившей браузер. Остается надеяться, что браузер Portal в Battlefield 6 сможет стать таким же полезным.