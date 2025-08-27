Представлен ПК с самой мощной видеокартой AMD

Компания Elsa Japan представила мощную рабочую станцию VELUGA-D A70S G6 – первый в мире ПК, оснащённый графическим процессором Radeon AI Pro R9700.

© MobiDevices

Особенности

Radeon AI Pro R9700 – самый производительный на сегодня графический ускоритель AMD. Он обеспечивает вычислительную мощность до 96 TFLOPS благодаря 32 ГБ памяти GDDR6. В задачах машинного обучения производительность достигает 1531 TFLOPS при энергопотреблении 300 Вт. Чип разработан специально для локальных вычислений в сфере искусственного интеллекта, включая генеративные модели и большие языковые модели, что позволяет специалистам работать без обращения к облачным сервисам.

Рабочая станция VELUGA-D A70S G6 построена на базе процессора Ryzen 7 9700X, оснащается 64 ГБ оперативной памяти, внутренним накопителем объёмом до 8 ТБ и чипсетом AMD B650. За питание отвечает блок на 1000 Вт стандарта 80PLUS GOLD. По сравнению с моделью VELUGA-D A70 G6, представленной в марте с Ryzen 9 9950X, новая версия получила обновлённую конфигурацию компонентов.

Система охлаждения включает крупный тихий кулер для процессора и три корпусных вентилятора: два 120-мм спереди и один сзади.

Интерфейсы и коммуникации

На корпусе расположены: HDMI, DisplayPort, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, один USB 3.2 Gen 2, четыре USB 3.2 Gen 1, четыре USB 2.0, а также модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, порт 2.5Gigabit Ethernet и аудио-разъёмы. Система поставляется с предустановленной Windows 11 Pro. Габариты корпуса – 220 × 460 × 465 мм, вес – 14,25 кг.

Сроки выхода и цена

Рабочая станция VELUGA-D A70S G6 уже доступна в фирменном магазине Elsa Japan по цене 498 000 иен (около $3360).