Названы лучшие видеокарты для покупки осенью

В одном из выпусков на YouTube-канале "Мой Компьютер" ведущий рассказал, на какие видеокарты для игровых ПК сейчас стоит обращать внимание.

© Ferra.ru

До 20 тысяч рублей

Нормальных новых видеокарт вы в этом сегменте не найдёте. Из б/у имеет смысл смотреть RTX 3060M и 3070М. Последняя находится по производительности на уровне 3060 Ti. Если связываться с этими "мутантами" не хочется, то берите Arc A580. За 17-19 тысяч рублей можно найти уже на "Авито" RX 7600, за 18-20 тысяч - RTX 3060 на 12 ГБ.

До 30 тысяч рублей

RTX 5050 несложно сейчас найти за 26-27 тысяч рублей, и она даёт уровень 4060 за те же деньги. Однако всё же имеет смысл доплатить 2-3 тысячи рублей и взять 5060. Arc А580 стоит брать, если только вы готовы к проблемам с драйверами и чтению инструкций на Reddit. Если у вас получится найти 9060 ХТ дешевле 30 тысяч рублей, то она тоже станет неплохим вариантом.

До 45 тысяч рублей

Доплата за 5060 Ti на 16 ГБ составит 10 тысяч рублей. С 9060 ХТ ситуация аналогичная, и подобное происходит во всём мире. До 45 тысяч рублей можно взять сейчас только версию 5060 Ti или 9060 ХТ на 8 ГБ.

16 ГБ за 50 тысяч рублей

Здесь имеет смысл рассмотреть 5060 Ti и 9060 ХТ на 16 ГБ. Это адекватные середнячки с хорошим запасом видеопамяти, но не лучшей ценой. Для игр из них лучше брать 5060 Ti.

© Мой Компьютер

До 70 тысяч рублей

В этом сегменте тоже лучше рассматривать RTX 5070 на 12 ГБ. По производительности она аналогична RX 9070, но в России последняя стоит куда дороже. Также можете немного подождать выхода 5070 Ti Super.

До 80 тысяч рублей

Здесь официальный ценник 9070 XT на 16 ГБ наоборот ниже. Поэтому брать стоит именно её, а не 5070 Ti.

100-130 тысяч рублей

При таком бюджете вариант только один, и это RTX 5080. Правда, это не самая выгодная покупка сейчас: некий дорогой аналог 5060 Ti на 8 ГБ.

RTX 5090

Эта видеокарта создана разве что для обзорщиков и богатых стримеров.