Состоялся релиз ремейка культовой Metal Gear Solid 3 Snake Eater

Konami открыла ранний доступ к ремейку Metal Gear Solid Delta: Snake Eater для владельцев Deluxe-издания, тогда как полноценный релиз игры состоится 28 августа. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S стали доступны ночью, а версия для ПК — днем, сообщает DTF.

Разработанный Konami совместно с Virtuos ремейк воспроизводит сюжет оригинальной игры 2004 года. Игрокам предстоит взять под управление оперативника подразделения FOX по имени Нейкид Снейк, которому поручено задание по спасению ученого Николая Соколова в СССР в 1964 году. В дальнейшем герой оказывается вовлечен в миссию по предотвращению ядерной катастрофы.

Проект создан на базе Unreal Engine 5. Разработчики обновили графику, анимацию и звук, переработали игровые механики, но при этом сохранили оригинальную постановку кат-сцен, дизайн уровней и озвучку.

Для разных платформ предусмотрены эксклюзивные игровые режимы: Snake vs Monkey на PS5 и Snake vs Bomberman на Xbox Series X/S. Осенью в ремейк будет добавлен онлайн-режим Fox Hunt.

Игра получила высокие оценки критиков: средний балл на Metacritic составил 86 из 100, OpenCritic — 87 из 100.

