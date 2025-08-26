Для Helldivers 2 выйдет большой апдейт с масштабными боями против жуков

Компания Arrowhead представила трейлер нового апдейта Into The Unjust для сетевого шутера Helldivers 2. Он выйдет уже 2 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series и будет полностью посвящён противостоянию с жуками.

Видео доступно на YouTube-канале PlatStation. Права на видео принадлежат Sony.

Так, в следующем обновлении игроки отправятся в родные края смертоносных жуков — с глубокими пещерами и новыми видами врагов. Среди них будут в том числе летающие противники, способные преодолевать большие расстояние в погоне за воинами Земли.

Вместе с новым апдейтом в Helldivers 2 также добавят новый боевой пропуск — The Dust Devils. В него войдёт новое оружие, стратагемы и другие предметы.